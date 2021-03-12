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Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Antalya'dan ayrılan Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım
 12 Mart 2021 07:46
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Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Ünlü aktör Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya'dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" dedi.


Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen Jason Statham, Antalya'dan ayrılmadan önce kaldığı otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile vedalaştı.
Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelde kurşungeçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, bugün kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.

'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen Jason Statham, Antalya'dan ayrılmadan önce kaldığı otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile vedalaştı.

Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi" dedi.

Ali Şafak Öztürk de "Statham'ı 2 ay boyunca ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kendisini ve ailesini tatil için davet ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile sohbet etti. Ünlü aktör Jason Statham (sol 2) da programa katıldı.

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham'ın rol aldığı 'Five Eyes' adlı filminin çekimleri, Antalya'daki Expo alanında devam ediyor. Bir hafta süresince Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde süren çekimler için esnafa 2 bin ila 5 bin TL arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde iş yapamayan esnafın yüzünü güldürdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, filmde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, yönetmen Guy Ritchie ve film ekibiyle bir araya gelip, İngilizce sohbet etti.
DHA
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