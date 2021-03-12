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Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak

Türkiye'de yerli cep telefonu üretimi hız kazanırken, istihdam kapısı da oluyor. Ülkemizde üretim tesisi kuran Samsung, Oppo, Xiaomi, Tecno, Vivo ve TCL'nin toplamda 6 bin kişiye iş kapısı yaratacağı belirtiliyor
 12 Mart 2021 07:50
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Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Pandemi nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik oranı arttı. Ancak Türkiye'de yerli cep telefonu üretimi iş piyasalarına hareket getirdi. Bu hamle sonrasında 6 bin kişiye istihdam kapısı açıldı.

Fabrika yatırımları başlarken istihdam için de arayışlar sürüyor. Cep telefonu üretimi daha çok mavi yakaya iş imkanlarını artıracak. Üretimde yüzde 85 oranında mavi yaka çalıştırılıyor, yüzde 15 oranında ise beyaz yakalı eleman ihtiyacı oluyor. Cep telefonu üretimi için meslek lisesi mezunları da avantajlı hale geldi. En çok montaj elemanı aranıyor, sevkiyat, kalite kontrol, lojistik, teknik ve test mühendisi gibi alanlarda binlerce kişiye istihdam şansı doğdu.

Cep telefonu üretiminde çalışacak pek çok kişi için ilanlar da açılmaya başladı. Samsung, Oppo ve Xiaomi halihazırda ilana çıktılar pek çok kişiyi de işe aldılar. Xiaomi, 2 bin kişiyi istihdam edeceğini daha önceden de açıklamıştı.

Xiaomi ve Salcomp, İstanbul Avcılar'da üretim için 30 milyon dolar yatırımla kolları sıvadı. Bir süre önce iş ilanına da çıkıldı. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Linkedin hesabından bir ilan paylaştı. Bu ilanda yeni mezun veya birkaç yıl deneyimli test mühendisi, teknik mühendis ve yardımcılar arandığı belirtildi. Mavi yaka eleman da alınacak.

Oppo da İstanbul Tuzla'da kuracağı fabrika için eleman alım ilanına çıktı. Sadece ocak ayında 200 kişiye istihdam sağladı. Oppo, ilk etapta Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) ile yapılan işbirliği kapsamında ilk etapta 200 üretim elemanı için ocak ayında toplu iş görüşmesi yaptı. 50 milyon dolarlık fabrikada yatırımı için toplamda 1.000 kişinin istihdam edileceği açıklanmıştı.

Samsung 600 kişi aldı

Samsung, İstanbul Esenyurt'ta Atmaca Elektronik iş birliğiyle başlattığı cep telefonu üretimi için 600 kişiyi işe aldı. Halen daha beyaz yakalı mühendis arayışları sürüyor. Her ay da dönüşüme bağlı olarak 50 kişilik istihdam açıkları olabileceği de belirtiliyor. Samsung, yılda 30 milyon cep telefonunu Türkiye'de üretecek.

Tecno Mobile ise İstanbul Pendik'te 25 milyon dolara yatırım planı yapıyor. Vivo ve TCL de üretim planlarını sürdürüyor. By markaların da benzer sayılarda eleman istihdam etmeleri bekleniyor. Cep telefonu üretimi Türkiye'de işe alım piyasalarını da hareketlendirirken, pek çok kişiye de umut oldu.
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