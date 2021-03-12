Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerine yönelik sağlık kuruluşlarına tedbir genelgesi gönderdi. Genelgede, işyerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının teşvik edilmesi, işyerlerinde vaka veya temaslı kişilerin zamanında tespit edilebilmesi için filyasyon ekipleri ile işyeri hekimi ve işveren arasındaki işbirliğinin artırılması istendi.

Genelgede, cezaevi, huzurevi, engelli bakım merkezi, geri gönderme merkezi, kamp gibi ilde mevcut tüm toplu yaşanan alanlarda çalışan tüm personele 10 günden az olmamak kaydı ile uygun koşullarda, 14 gün izolasyon uygulanması önerildi. Söz konusu izolasyon süresinin sonunda yapılan PCR testi sonucu negatif bulunan ve yakın çevresinde bilinen bir vakanın temaslısı bulunmayan kişilerin çalışmaya başlayabileceği belirtildi.

Genelgede, Suriyelilerin yoğun olduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayılarının yakından takip edilmesi ve değerlendirilmesi istendi.

Genelgede, ilde yüz yüze olarak eğitime başlanan yerler ile eğitime başlanan tüm okullarda, olası bulaş riski açısından Toplumda Salgın Yönetimi rehberinde belirtilen tedbir ve uygulamaların değerlendirilmesi istendi. Genelgede, okul yönetimi tarafından hazırlanan okul acil durum planı hakkında il milli eğitim müdürlüğü sağlık sorumlularından bilgi alınması ve ilçe düzeyinde sağlık müdürlükleri ile okulda yapılacak filyasyon için ekip ve iletişim planı oluşturulması, vaka veya temaslı tespiti durumunda yapılması gereken inceleme ve araştırma süreçlerinde okul yönetimi ile birlikte hızlı hareket edecek şekilde iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Genelgede, tüm kamu ve özel hastanelerin pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin enfeksiyondan korunma ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı eğitimlerinin yenilenmesi, tüm personelin Kovid-19 hastalığına yönelik korunma ve KKE kullanımı konularında farkındalığının artırılması istendi.

Kontrol vurgusu

Genelgede, sağlık kurumlarında yapılan triyaj sonrasında Kovid açısından şüpheli başvurularda örnek alınmasının sağlanması ve Kovid polikliniklerine başvuranlardan örnek alınıp alınmadığının kontrol edilerek düzenli takip yapılması istendi.

Genelgeye göre, ilde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanı nda fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analiz yapılacak. Sonuçlar düzenli olarak takip edilip, mutasyon tespit durumunda hızla Merkez Referans Laboratuvarına gönderilecek. Genelgede ayrıca, temaslı tespiti sırasında vakanın ev, işyeri, komşu, sosyal çevresi (düğün, toplantı, cenaze, toplu yemek vb.) ve seyahat öyküsünün ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak tekrar sorgulanması gerektiği vurgulandı.