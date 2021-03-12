Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın

Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı. Bütün illeri uyaran bakanlık, alınması gereken önlemleri tek tek anlattı.... Genelgede, cezaevi, huzurevi, engelli bakım merkezi, geri gönderme merkezi, kamp gibi ilde mevcut tüm toplu yaşanan alanlarda çalışan tüm personele 10 günden az olmamak kaydı ile uygun koşullarda, 14 gün izolasyon uygulanması önerildi.
 12 Mart 2021 08:01
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerine yönelik sağlık kuruluşlarına tedbir genelgesi gönderdi. Genelgede, işyerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının teşvik edilmesi, işyerlerinde vaka veya temaslı kişilerin zamanında tespit edilebilmesi için filyasyon ekipleri ile işyeri hekimi ve işveren arasındaki işbirliğinin artırılması istendi.

Genelgede, cezaevi, huzurevi, engelli bakım merkezi, geri gönderme merkezi, kamp gibi ilde mevcut tüm toplu yaşanan alanlarda çalışan tüm personele 10 günden az olmamak kaydı ile uygun koşullarda, 14 gün izolasyon uygulanması önerildi. Söz konusu izolasyon süresinin sonunda yapılan PCR testi sonucu negatif bulunan ve yakın çevresinde bilinen bir vakanın temaslısı bulunmayan kişilerin çalışmaya başlayabileceği belirtildi.

Genelgede, Suriyelilerin yoğun olduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayılarının yakından takip edilmesi ve değerlendirilmesi istendi.

Genelgede, ilde yüz yüze olarak eğitime başlanan yerler ile eğitime başlanan tüm okullarda, olası bulaş riski açısından Toplumda Salgın Yönetimi rehberinde belirtilen tedbir ve uygulamaların değerlendirilmesi istendi. Genelgede, okul yönetimi tarafından hazırlanan okul acil durum planı hakkında il milli eğitim müdürlüğü sağlık sorumlularından bilgi alınması ve ilçe düzeyinde sağlık müdürlükleri ile okulda yapılacak filyasyon için ekip ve iletişim planı oluşturulması, vaka veya temaslı tespiti durumunda yapılması gereken inceleme ve araştırma süreçlerinde okul yönetimi ile birlikte hızlı hareket edecek şekilde iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Genelgede, tüm kamu ve özel hastanelerin pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin enfeksiyondan korunma ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı eğitimlerinin yenilenmesi, tüm personelin Kovid-19 hastalığına yönelik korunma ve KKE kullanımı konularında farkındalığının artırılması istendi.

Kontrol vurgusu

Genelgede, sağlık kurumlarında yapılan triyaj sonrasında Kovid açısından şüpheli başvurularda örnek alınmasının sağlanması ve Kovid polikliniklerine başvuranlardan örnek alınıp alınmadığının kontrol edilerek düzenli takip yapılması istendi.

Genelgeye göre, ilde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanı nda fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analiz yapılacak. Sonuçlar düzenli olarak takip edilip, mutasyon tespit durumunda hızla Merkez Referans Laboratuvarına gönderilecek. Genelgede ayrıca, temaslı tespiti sırasında vakanın ev, işyeri, komşu, sosyal çevresi (düğün, toplantı, cenaze, toplu yemek vb.) ve seyahat öyküsünün ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak tekrar sorgulanması gerektiği vurgulandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da deprem meydana geldi
12 Mart 2021 09:14		 Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
12 Mart 2021 09:03
CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun
12 Mart 2021 08:33		 Düğünler 'son dakika'ya kaldı
12 Mart 2021 08:30
Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim
12 Mart 2021 08:26		 Sağlıkçının parmağını ısırdı bırakmadı! 5 kişi müdahale ettiler olmadı
12 Mart 2021 08:18
Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı
12 Mart 2021 08:04		 Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
12 Mart 2021 07:53
Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
12 Mart 2021 07:46		 Mart kapıdan baktırdı: Birçok il beyaza büründü
12 Mart 2021 07:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - Hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde yakalandı09:09 - KADES'te 'Kürtçe yok' eleştirisi09:05 - 'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı09:03 - Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor08:49 - Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği08:48 - OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
08:38 - Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!08:33 - CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun08:30 - Düğünler 'son dakika'ya kaldı08:26 - Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim08:18 - Sağlıkçının parmağını ısırdı bırakmadı! 5 kişi müdahale ettiler olmadı08:11 - Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi
08:10 - İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor08:04 - Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı08:01 - Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın07:53 - Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum07:50 - Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak
07:46 - Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
68/B'ye göre derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenir?
İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi
Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Ekonomide gözler bugün açıklanacak reform paketinde
Kaftancıoğlu'na hapis yolu göründü
Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı
Türkiye'den F-35 atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilgisayar oyunu oynayan kadın 5
can sıkıntısı 3
kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 2
damat kadar başınıza taş düşsün 7
çuha çiçeği 2
masumlar apartmanı 1
illerin salgın risk renkleri 2
Eski buzdolabında sebze yetiştirme 2
pepeçura 1
banyo 1
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam