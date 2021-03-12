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Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı

Sağlık örgütleri, koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'ın yıldönümünde hastalık kaynaklı hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için anma etkinliği düzenledi
 12 Mart 2021 08:04
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Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde düzenlenen anmada konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bir yılda 400'e yakın sağlık çalışanının Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybettiğini belirterek "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımızı, bütün yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz, "Virüsü tespit ettiğimiz zaman 'Ya Ferhan, şansa bak be' dedi. Hep bir umutla bu mücadeleyi kazanabilmeyi düşündüm ama maalesef" dedi.
Anadolu Ajansı
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