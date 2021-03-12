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İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart'ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulamaya konulması için harekete geçti.
 12 Mart 2021 08:10
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İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor

Milliyet'te yer alan habere göre:

Planda yer alan ve kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılacak 150'ye yakın düzenleme için Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında bir komisyon kuruldu. Meclis'e en fazla üç reform paketi olarak gelecek düzenlemeler arasında, şiddet vakalarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak görülen boşanma usulü ve süreçlerinde "kolaylaştırmaya" gidilmesi yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılacak düzenlemeyle, boşanmış eşlerin eski eşlerine karşı işlediği suçlar da "ağırlaştırılmış" şekilde cezalandırılacak. Mevcut durumda TCK'da kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının yalnızca eşe karşı işlenmesi halinde suç "nitelikli" sayılıyor ve kanunda öngörülen cezada artırıma gidiliyor. Yeni pakette tek taraflı ısrarlı takip de ayrı bir suç olarak TCK'ya girecek.

Türkiye'de boşanma usülü ve süreçlerinin taraflar arasında "saldırgan" tutumlara sebep olduğu tezinden hareket eden AK Parti, şiddet vakalarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak görülen boşanma süreçlerinde "kolaylaştırmaya" gidilmesini de planlıyor.

Yıllardır reform paketleri kapsamında gündeme gelen ancak bir türlü çözülemeyen icraya paraya yatırılarak çocuk teslimi uygulamasının da yeni paketle ortadan kaldırılacağı ifade ediliyor.

'Ortak velayet' masada

AK Parti'nin yeni çalışmasında Medeni Kanun'da yer almayan, "çocuğun ortak velayeti" konusu da ele alınacak. Medeni Kanun, boşanma kararı sonrasında çocuğun velayetinin, anne veya babadan yalnızca birisine verilmesini düzenliyor. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler aracılığıyla "ortak velayet" Türk hukuk sisteminde olanaklı hale gelse de bu konuda kanunlarda henüz bir düzenleme bulunmaması nedeniyle uygulamada sorunlar çıkıyor.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takvimi, kurulan komisyonun ilk toplantısından sonra netleşecek.
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