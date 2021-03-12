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Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Oya Dölen, geçen hafta e-Devlet'e girince Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada kendisinin müşteki, kızının ise mağdur sıfatıyla yer aldığını fark etti.
 12 Mart 2021 08:11
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Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi

Davayı araştıran Dölen, 4 yaşındaki kızı dahil 6 çocuğun iki yıl önce kreşte bakıcıların şiddetine maruz kaldığını öğrendi. Olayı tesadüfen öğrendiğini söyleyen Dölen, "İki yıl önce bir velinin şiddet olayıyla ilgili kreşten şikayetçi olduğunu duydum. Kreş yönetimi velinin iftira attığını söyledi.

Daha sonra bu olay kapandı. Çocuğumun şiddete uğradığını bilmiyordum. Bir hafta önce e-Devlet'e girince kızımın aynı olayda şiddete uğradığını öğrendim. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi. Bir haftadır uyuyamıyorum" dedi.

Morluktan fark etti

Kreşte şiddet, ses kayıt cihazı yerleştirilen oyuncak

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre;

Oyuncağa ses kayıt cihazı yerleştirdi, kreşteki şiddeti ortaya çıkardı.

Kreşte çocuklara yapılan şiddet, Ayşe Hande Çelik adındaki vatandaşın iki yıl önce oğlunun kolundaki morluğu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çelik o dönem "İki yıl önce oğlum yaklaşık bir ay kreşe gitti. Bir gün oğlumun elbiselerini değiştirince kolunda bir morluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine hastaneye gittim. Doktor morluğun darp sonucu meydana geldiğini söyledi. Darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldum. Savcılık soruşturmasında başka çocukların da mağdur olduğu ortaya çıktı. Davanın takipçisi olacağız" demişti.

Şiddet görünüyor

Kreş sahibi dahil beş kişi hakkında 'çocuğa karşı eziyet' suçundan Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması mayısta görülecek. Savcılık iddianamesinde çocukların fırlatıldığı, beşiğe sertçe yatırıldığı, bir yerden bir yere sürüklendiği, bütün çocukların aynı tabaktan aynı çatal ve kaşık ile yedirildiği belirtildi. Sanıklar 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Avukat Tolgahan Dalkılıç "Dava dosyasındaki iki günlük güvenlik kamerası görüntülerinde görevlilerin şiddete yönelik fiiller gerçekleştirdiği görülüyor. Olayın iki günden daha fazla sürdüğünü ve daha çok kişinin mağdur olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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