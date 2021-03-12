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Düğünler 'son dakika'ya kaldı

Bir yastığa baş koymaya hazırlananlar düğün salonu rezervasyonu konusunda kararsız kalıyor. Düğün yapacak olan çiftler bir sonraki ayın ne getireceğini bilmedikleri için Kovid-19 tedbirlerine göre genellikle yakın tarihli rezervasyon yaptırıyor
 12 Mart 2021 08:30
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Düğünler 'son dakika'ya kaldı

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle düğün rezervasyonları son dakikaya kaldı. Turizmde olduğu gibi düğün yapacak olanların büyük bir kısmı bir sonraki ayın ne getireceğini, tedbirlerin ne olacağını bilmedikleri için yasaklara göre yakın tarihli rezervasyon yaptırmayı tercih ediyor. Düğün salonu yetkilileri, yakın tarihlerin dolu olduğunu ifade ediyor. Bu yıl 250 bin çiftin düğün yapması öngörülüyor. Milliyet olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüştüğümüz düğün salonu yetkilileri, "Geçen yıl temmuz ayında düğünlere izin verildiği için temmuzda bir yoğunluk gözlemliyoruz" diyor.

Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık, bu yıl 250 bin çiftin düğün yapacağını öngördüklerini söyledi. Geçen yıl düğünlerin yüzde 50'sinin bu yıla ertelediğini belirten Kırbıyık, "Bizim kültürümüzde düğünlerde de insanlar altın günü gibi birbirlerini destekliyor. Bu nedenle de yapılması gerekiyor. Çiftler yuva kurarken takılar da önemli bir yer tutuyor" dedi.

Mayıs sonrası yoğun

Açık mekanların revaçta olduğunu aktaran Kırbıyık, "Hafta içine de talep var. Birçok çift tarih almak için mekanları gezdi, kararlarını verdi. Biraz daha kısıtlamaların esnetilmesini bekliyorlar. Türkiye'de yılda ortalama 600 bin çift evleniyor" dedi.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, düğün salonları olarak yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermek istediklerini açıkladı. Sönmez, salonlarda törenin bitimine doğru çekirdek aile için kısa süreli de olsa müzik ve oyun olmasını istediklerini belirtti.

İstanbul Violet Balo Davet Avcılar yetkilisi, sektörde bir hareketlilik olduğunu fakat uzun vadeli düşünülmediğini belirtti. Mayıs - haziran döneminde hareketlilik olduğunu söyleyen yetkili, "Önceden olsa eylüle, ekime kadar dolu olurdu. Çiftler son dakikaya yöneldi. Yakın tarihler tercih ediliyor" dedi.

'Çiftler tedirgin'

Antalya Topbaş Kır Düğün Salonu yetkilisi Ali Rıza Topbaş, çiftlerin tedirgin olduğunu söyledi. Çiftlerin mekanlara baktığını fakat kısıtlamalardan dolayı pek fazla anlaşma yapmadıklarını kaydeden Topbaş, "Düğün yapacak olanlar 3-4 ay önceden tutuyorlar. Belirsizlik yüzünden rezervasyon yaptırmıyorlar, son dakikaya bırakıyorlar. Fiyatlarımız geçen yılla neredeyse aynı" diye konuştu.

Diyarbakır Babil Garden Wedding yetkilisi ise, 15 Mayıs'tan itibaren düğünlere başlayacaklarını ve rezervasyonların yüzde 80 dolduğunu belirtti.

'Rezervasyonlar geçen yıldan.'

Edirne Irmak Düğün Salonları yetkilisi Volkan Alan, "Rezervasyonların yüzde 60'ı geçen yıldan erteleme olanlar. Birçok çift son dakikayı bekliyor" diye konuştu. İzmir Bien Davet yetkilisi ise, "Düğünlerin formatı değişiyor. Artık 100 - 200 kişilik düğünler yapılıyor. Normalde ocak ayı gibi satışlarımız hızlanırdı. Mart ayı gibi de yıl boyunca kaç düğün olacağı kesinleşir, tedarikçilere, fotoğrafçılara rakam verirdik. Şu an mart ayında olmamıza rağmen maalesef net bir rakam veremiyoruz" dedi.

Açık alana talep var

Trabzon Mercan Korupark Restaurant yetkilisi İsmail Başer, çiftlerin açık alanlara taleplerinin daha fazla olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı sonrası için taleplerin olduğunu söyleyen Başer, "En çok yoğunluk temmuz ayında var. Geçen yıl temmuzda düğünlere izin verildiği için temmuzda bir yoğunluk gözlemliyoruz. Çiftler eylül - ekim aylarında tekrar kapanma olur çekincesiyle o tarihlere pek rezervasyon yaptırmıyorlar" dedi.

Ankara Doruk Park yetkilisi Demet Sincan ise, "Düğün sahipleri '50 - 100 kişi için kimi eleyeceğim' düşüncesiyle düğün yapmak istemiyor. Düğün salonları olarak bütün tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.
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