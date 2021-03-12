Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!

Dalgalı savunmasının devamında kendisini kurtarmak için bir şeyler yazıyormuş gibi yaptığını belirterek "Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi" dedi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre: Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve eşi Sema Nur B. ile avukatları katıldı. Sanık Burhan Dalğali sosyal medyaya düşen görüntüleri ile ilgili ilk kez savunma yaptı. Kendisine tuzak kurulduğunu söyleyen Dalğali, "Görüntülerde okuyor gibi göründüğüm kitaptan Arapça bir şeyler yazmıyordum" dedi.

Mahkeme başkanının, "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusu üzerine ise sanık, "Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Ben de kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendimde değildim" dedi. Olayla ilgili kadının şikayetçi olmadığını söyleyen mahkeme başkanı o yüzden bir şey yapmadığını sormadığını söyledi.

'AYRI ODA VAR MI DİYE SORDU'

Sanığın ardından dinlenen müşteki Sema B. ise imam nikahı kıydırmak için sanığın evine geldiğini söyleyerek, "Eşim 3 bin 200 lira para verdi. Sanık bize 'Ayrı bir oda var mı?' deyince rahatsız oldum, odadan ayrıldım. Ben o kadar yüksek para isteyeceğini tahmin etmedim. Şikayetçi değilim" dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme sanık Burhan Dalğali'nin müştekiye 3 bin 200 lirasını ödemesi için hesap açmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIK GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLDİĞİNİ FARK EDİNCE KOŞARAK ADLİYEDEN UZAKLAŞTI

Mahkeme heyeti, olayla ilgili 3 bin 200 liranın müştekiye ödenmesi için hesap açılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında adliyeden ayrılan Burhan Dalğali, basın mensuplarının görüntü çektiğini fark etmesi üzerine koşarak adliyeden uzaklaştı.