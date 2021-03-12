Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü yer değiştirmeye tabi personelin yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 12 Mart 2021 08:48
+Aa- Yazdır
OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

2021/1 ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONELİN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi olan personelin tercih edebilecekleri birimlerin listesi 10.02.2021 tarihinde ilan edilmişti.

Bu doğrultuda Zorunlu Yer Değiştirmeye tabi personelin tercihleri ve hizmet puanları dikkate alınarak, Yer Değiştirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucu ilan edilen birimlere yerleştirilmesi yapılan personel listeleri ekte yer almaktadır.

Tüm teşkilatımıza hayırlı olsun.

İlan olunur.

Ekler:

2021_1_TEKNİK_PERSONEL_YERLEŞTİRME_SONUÇ_LİSTESİ.pdf

2021_OMM_ROTASYON_SONUÇLARI.pdf
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği
12 Mart 2021 08:49		 'Kartal Şehir Hastanesi Anadolu yakasının lokomotifi oldu'
11 Mart 2021 22:55
PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı
11 Mart 2021 20:11		 MSB, salgın sürecinde 200 milyon cerrahi maske üretti
11 Mart 2021 20:07
İstanbul'da bu işletmelere HES kodu ile girilebilecek
11 Mart 2021 20:03		 Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi
11 Mart 2021 19:00
Adliyede 5 kişide korona çıktı, personel test sırasına girdi
11 Mart 2021 15:54		 Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı
11 Mart 2021 15:50
Memur ve işçilere afet eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı
11 Mart 2021 15:23		 Hastalardan ücret alarak kayıt dışı protez yapan doktora soruşturma
11 Mart 2021 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:14 - Ağrı'da deprem meydana geldi09:13 - Hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde yakalandı09:09 - KADES'te 'Kürtçe yok' eleştirisi09:05 - 'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı09:03 - Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor08:49 - Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği
08:48 - OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı08:38 - Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!08:33 - CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun08:30 - Düğünler 'son dakika'ya kaldı08:26 - Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim08:18 - Sağlıkçının parmağını ısırdı bırakmadı! 5 kişi müdahale ettiler olmadı
08:11 - Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi08:10 - İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor08:04 - Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı08:01 - Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın07:53 - Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
07:50 - Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
68/B'ye göre derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenir?
İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi
Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Ekonomide gözler bugün açıklanacak reform paketinde
Kaftancıoğlu'na hapis yolu göründü
Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı
Türkiye'den F-35 atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
illerin salgın risk renkleri 2
damat kadar başınıza taş düşsün 7
khklıların 75.4 oranında cumhur ittifakına oy vermesi 1
Zökem 1
yağsız yemek yapmak 5
hapşıran komşuya çok yaşa demek 2
lokum 2
zula 3
hocanın dediğini yap yaptığını yapma 4
kendini kötü hissetmek 1
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam