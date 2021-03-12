OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

2021/1 ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONELİN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi olan personelin tercih edebilecekleri birimlerin listesi 10.02.2021 tarihinde ilan edilmişti.

Bu doğrultuda Zorunlu Yer Değiştirmeye tabi personelin tercihleri ve hizmet puanları dikkate alınarak, Yer Değiştirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucu ilan edilen birimlere yerleştirilmesi yapılan personel listeleri ekte yer almaktadır.

Tüm teşkilatımıza hayırlı olsun.

İlan olunur.

Ekler:

2021_1_TEKNİK_PERSONEL_YERLEŞTİRME_SONUÇ_LİSTESİ.pdf

2021_OMM_ROTASYON_SONUÇLARI.pdf