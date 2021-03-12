Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği

Milliyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni COVID-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.

İşte genelgenin ayrıntıları:

AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK

"Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.

MAHALLELERE DENETİM

Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek. Okullar denetlenecek.

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Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıklaştırılacak."

SURİYELİLER İZLENECEK

"Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek."

MUTANT VİRÜSLER ARAŞTIRILACAK

"İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak."

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VAKA SAYISI 14 BİN 46

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 63 kişi öldü, toplam can kaybı 29 bin 290 oldu. Yeni vaka sayısı ise 14 bin 46. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 146 bin 386 test yapıldı, 821 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989'a ulaştı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı ise 1310 oldu. Dün 9 bin 231 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.