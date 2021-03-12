'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı
|12 Mart 2021 09:05
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Şikayetinin devamında: Akıllı telefonu 24 saat elinde. Her gün bana şiddet uyguluyor, ailemin yanına sığındım." ifadelerini kullandı. İddiaların asılsız olduğunu belirten N.B. de eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: İstanbul'da yaşayan A.B. (41) ile N.B. (48) 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya geldi.
İddiaya göre geçimini mendil satarak sağlayan A.B. ile çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.'nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü. A.B., İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde.
'DİLENCİLİĞE ZORLADI'
Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım" dedi.
Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.
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N.B.'nin avukatı, "A.B., eşi N.B.'yi dilencilik yapmaya zorlamaktadır. Davacı, kazandığı bütün paraları iç çamaşırlarına saklayarak, eşi ve çocukları yerine kendi annesi ve babasına vermektedir" dedi.
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