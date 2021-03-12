KADES'te 'Kürtçe yok' eleştirisi
|12 Mart 2021 09:09
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Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için başlattığı KADES uygulamasının Türkçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dil seçenekleriyle hizmet vermeye başladığını duyurmuştu. Kürtçe'nin seçenekler arasında yer almaması sosyal medyada tartışılmıştı. Bu tartışmalara AK Parti Ardahan Milletvekili Atalay da katıldı. Atalay dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İZAHI OLAMAZ
"Bir dilin yok sayılması asgari o dili konuşanların yok sayılmasıdır. Bu ülkenin en kadim unsurunu teşkil eden bir halkı yok saymanın ise hiçbir izahı olamaz. Umarım KADES uygulamasındaki eksiklik en kısa sürede giderilerek Kürtçe de kardeş diller arasındaki yerini alır. Dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı oluşu O'nun ayetlerinden birer ayettir. Diller arasında ayırımcılık yapmak hukuken suç, dinen günah, ahlaken ayıptır."
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