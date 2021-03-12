Hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, Konya'da yakalandı.
|12 Mart 2021 09:13
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ'da görevliyken, 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ercan G'nin (47), noterde kendi adına vekalet işlemi yaptırdığı bilgisini aldı.
Harekete geçen polis ekiplerince evinin önüne geldiği sırada gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kumpasçı askerlere FETÖ'nün maddi desteği iddianamede
12 Mart 2021 11:33
|Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
12 Mart 2021 11:00
|İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
12 Mart 2021 09:37
|Başkent'te FETÖ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
12 Mart 2021 09:17
|FETÖ ile mücadele eden Kırgızistan Maarif'i bekliyor
12 Mart 2021 07:10
|Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
11 Mart 2021 20:52
|FETÖ sanığı eski Ankara İl Jandarma Komutanı Tarım'a 21 yıl 8 ay hapis
11 Mart 2021 17:32
|FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı
11 Mart 2021 17:24
|FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı
11 Mart 2021 15:27
|Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı
11 Mart 2021 14:56