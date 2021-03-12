Ağrı'da deprem meydana geldi
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde deprem meydana geldi
|12 Mart 2021 09:14
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta saat 08.57'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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