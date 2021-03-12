Cami imamları 7'den 70'e vatandaşlarla 'İstiklal Marşı'nı seslendirdi
|12 Mart 2021 10:23
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12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan klipte, cami imamları Hüseyin Lütfi Ersoy, Harun Karakuş ve Orhan Akıncı ile farklı yaş gruplarından vatandaşlar yer aldı.
Mehmed Akif Ersoy isimli gencin de bulunduğu klipte, İstiklal Marşı'nın dizeleri okundu.
İstiklal Marşı'nın son kıtasının cami imamları ve vatandaşlar tarafından hep birlikte okunduğu klip, sosyal medya platformlarında da yayınlandı.
Hüseyin Lütfi Ersoy, AA muhabirine, hürriyet mücadelesini unutmamak ve unutturmamak adına klibi hazırladıklarını söyledi.
Klipte 7'den 70'e vatandaşların yer aldığını aktaran Ersoy, "Hürriyet mücadelesi 7 yaşındaki ile 70 yaşındakine kadar herkes tarafından verildi. Bunu unutturmamak adına böyle bir çalışma yaptık." dedi.
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