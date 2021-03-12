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Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köyün yolu ulaşıma kapandı.
 12 Mart 2021 09:53
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Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezinde 5, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 8, İnebolu'da 22, Küre'de 31, Azdavay ve Çatalzeytin'de 3'er olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı
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