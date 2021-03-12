ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
|12 Mart 2021 10:20
|+Aa- Yazdır
2021-ALES/1 Başvurularının Alınması
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 12 - 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
12 Mart 2021 07:16
|Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek
11 Mart 2021 15:26
|Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
10 Mart 2021 09:44
|İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
10 Mart 2021 08:09
|YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
09 Mart 2021 07:47
|MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
05 Mart 2021 17:44
|2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
05 Mart 2021 11:50
|Yurt Yönetim memuru alımı için sözlü sınav tarihleri açıklandı
04 Mart 2021 08:50
|Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
04 Mart 2021 07:52
|Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
04 Mart 2021 00:05