'Yasa dışı bahis' soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" suçunu işledikleri iddia edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde, bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" (7258 sayılı Kanun'a muhalefet) suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bahis organizasyonunda elde edilen gelirlerin nakit olarak hesaplardan çekildiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şüphelilerin görev bölümlerine göre, ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu, farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleriyle temaslarının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda WhatsApp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri ve bahis organizasyondan yüksek meblağlarda gelir elde ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma dosyası kapsamında yapılan araştırmalar, teknik, fiziki takipler ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda delilleri toplanan organize suç örgütü için 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.