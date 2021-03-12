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'Önce kabine, sonra AK Parti yönetiminde değişiklik yapılacak' deniliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi kulislerde kabinenin AK Parti'nin 24 Mart'taki büyük kongresinden önce değişeceği yönünde bir beklenti olduğunu söyledi. "Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak" dendiğini aktaran Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor" ifadesini kullandı.
 12 Mart 2021 10:13
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'Önce kabine, sonra AK Parti yönetiminde değişiklik yapılacak' deniliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Önce kabine mi kongre mi?' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı ileri sürülen kabine değişikliğine, Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarına ve HDP'nin kapatılması tartışmalarına yer verdi.

İlk olarak kabine değişikliği konusuna değinen Selvi, AK Parti'nin bir siyasi geleneği olduğunu belirterek "Büyük kongrede parti yönetimi yenilenir, kongreden sonra ise parti yönetiminden ve Meclis grubundan bazı isimler kabineye alınır, böylece Bakanlar Kurulu değişirdi. Parlamenter sistemde bakan olan milletvekillerinin istifa zorunluluğu olmadığı için bir sorun yaşanmazdı" dedi.

"Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart'taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var" ifadesini kullanan Selvi, "Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor" bilgisini verdi.

'Yeni anlayış'

Selvi, AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildiğini, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarının değiştiğini hatırlatarak "Erdoğan, bu değişimi 'Yeni bir anlayış getiriyoruz' diye tarif ediyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "MKYK'da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis'te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye'yi dolaşmalı. Biz Türkiye'yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

'Kulislerde bazı değişiklikler konuşuluyor'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerini seçimlerden bir seçim olarak görmüyor. '2023 seçimleri Türkiye için tam bir kader seçimine dönüşmüştür' diyor. O nedenle partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroları kuruyor.

Kadın kollarını, gençlik kollarını ve genel merkez yönetimini birbirini tamamlayan üçlü olarak görüyor. 'Bu üçlü ayakla Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Partimizi 2023'e taşıyacak kadroları ortaya çıkaracağız' diyor. Ama burada önemli iki halka var. Yerel yönetimler ve milletvekilleri. Aslında buna üçlü değil, beşli demek lazım.

Erdoğan'ın kabinede ve parti yönetiminde yapacağı değişiklikle ilgili olarak kimsenin bir bilgiye sahip olduğunu zannetmiyorum. Kulislerde bazı değişiklikler konuşuluyor. Ama Erdoğan'a yakın kaynaklardan bir bilgi almadan yapılan değerlendirmelerin hepsi fal açmak olur."

'AK Parti MKYK'sında aktif siyasette olmayan ama toplumda karşılığı olan isimleri görürsek şaşırmayalım'

Erdoğan'ın "Yeni bir anlayış getiriyoruz" sözünün bir şifre olduğunu belirten Selvi, "Çünkü yeni dönemde AK Parti MKYK'sında aktif siyasette olmayan ama toplumda karşılığı olan isimleri görürsek şaşırmayalım. Erdoğan, MYK üyelerinden toplumda karşılığı olan isimlerin parti yönetiminde yer alması için öneri getirmelerini istemiş" diye yazdı.

Selvi, "Erdoğan, hem kabineyi hem de partiyi 2023 seçimlerine göre yapılandırıyor. Kadrolarla birlikte söylem ve politikaların yenilenmesi gerekiyor" dedi.
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