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Erzurum'da engelli, hamile personeller, bugün idari izinli sayılacak

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu ile özel kurum ve kuruluşlardaki engelli, hamile personeller, bugün idari izinli sayılacak
 12 Mart 2021 10:15
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı zorlaştırıyor.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta, Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ve yoğun tipinin etkili olduğu kentte, sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Esnafların kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önünü kardan temizlediği kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan Valilik, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu ile özel kurum ve kuruluşlardaki engelli, hamile personellerin, bugün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Anadolu Ajansı
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