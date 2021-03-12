'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın
|12 Mart 2021 10:18
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- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" şehirler kategorisindeki Konya'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 31 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen polis, mekandaki 31 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.
Bu sırada eğlence mekanındaki bir kişi, cep telefonu kamerasıyla kayıt alan polise, "Bizi niye çekiyorsun kardeşim. Televizyonda çıkıyoruz. Evimiz, barkımız var. Çekmeyin" diye tepki gösterince polis de şahsa , "O zaman evinde kal" diyerek cevap verdi.
Denetlenen iş yerinin daha önce mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumlusu Özgür G. hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.
İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
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