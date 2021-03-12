Sanayi üretim endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 arttı
|12 Mart 2021 10:24
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Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 7,5 artış oldu.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.
- Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta, Aralık 2020'ye kıyasla yüzde 1 arttı.
Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 1,6 azalış görüldü.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyordu.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağı öngörülmüştü.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Yıllık Ortalama
|2018
|11,7
|9,5
|7,4
|5,9
|6
|2
|5,2
|1,7
|-3,7
|-6,2
|-7
|-9,8
|1,3
|2019
|-7,6
|-5
|-1,8
|-4
|-1,7
|-3,2
|-1,2
|-4
|3,4
|3,9
|4,9
|9,1
|-0,5
|2020
|7,8
|8,2
|-1,6
|-31,4
|-18,8
|0,3
|4,5
|10,6
|8,1
|10,4
|11
|9,2
|1,6
|2021
|11,4
TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Yıllık Ortalama
|2018
|12,5
|9,4
|6,6
|4,3
|6,5
|2
|7,5
|-11,3
|3,8
|-4,8
|-7
|-9,9
|1,1
|2019
|-7,5
|-5
|-4,6
|-1,2
|-0,1
|-9,5
|-0,4
|-1,7
|4,1
|2,8
|4,1
|10
|-0,6
|2020
|7,6
|11,3
|-0,9
|-31,1
|-30,5
|17,7
|-0,6
|16,2
|11,3
|9,6
|8,7
|12,3
|2,2
|2021
|7,5
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