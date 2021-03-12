Netflix, şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor
|12 Mart 2021 10:23
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Koronavirüs pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle abone sayısı geçen yıl 200 milyonu bulan, Türkiye'de de 3.5 milyon abonesi bulunan ama bu yoğunluk nedeniyle altyapısı da zorlanan çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, aynı şifreyi birden fazla kişinin kullanmasının önüne geçmek için yeni bir yol deniyor.
Resmen uygulamaya sokulup sokulmayacağı henüz belli olmayan ve kısıtlı sayıdaki kullanıcılar üzerinde test edilen bu yöntem kapsamında, profil seçilirken ekranda "Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açmak gerekiyor" uyarısı beliriyor. Ayrıca kullanıcılardan telefon mesajı ya da e-postayla yollanan kod yardımıyla hesabı doğrulamaları isteniyor. Aboneler doğrulama işlemini tamamlamayı erteleyebiliyor ama daha sonra aynı uyarı belirtilmeyen bir süre zarfında yeniden ekrana geliyor.
Netflix'ten yapılan açıklamada "Bu deneme, Netflix hesaplarını kullananların bunu yapmaya yetkisi olduğundan emin olmaya yardım etmesi için tasarlandı" ifadesi kullanıldı. Platformun kullanım koşulları arasında "Hesaplar ev halkı dışındakilerle paylaşılamaz" ibaresi yer alıyor.
Netflix'in ortak kurucusu Reed Hastings, 2016'da yaptığı bir konuşmada, şifrelerin paylaşılıyor olmasının kabullenilmesi gereken bir gerçek olduğunu ama önüne geçmek için bazı yollar düşündüklerini söylemişti.
Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters da 2019'da "Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" demişti.
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