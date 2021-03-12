Öğrenci ve öğretmenler 1. Meclis'te İstiklal Marşını okudular
|12 Mart 2021 10:45
|+Aa- Yazdır
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla yürüttüğü "100. yılda 100 etkinlik" Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler, milli marşın 10 kıtasını, Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve kabul edildiği Ulus'taki 1. Meclis'te okudu.
Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Aslan, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla pek çok kurum tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "100.yılda 100 etkinlik projesi" kapsamında, İlkokul Müdür Yardımcısı Derya Erail ile bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslan, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve milli marş olarak kabul edildiği Ulus'taki ilk mecliste okuduklarını aktardı. Aslan, milli marşı tarihi mekanlarda okumanın hem öğretmenlere hem de öğrencilere ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşattığını vurguladı.
İstiklal Marşı'nın, tarihten silinmek istenen büyük Türk milletinin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının, küllerinden yeniden nasıl doğduğunun açık bir nişanesi olduğunu dile getiren Aslan,"Bu hususun yeniden hatırlanması ve çocuklarımıza hatırlatılması açısından bu tarz etkinliklerin yapılmasının çok önemli ve faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tacettin Dergahı ve ilk meclisteki bütün yetkililere etkinliği gerçekleştirmelerinde verdikleri destek için teşekkür eden Seda Aslan, "Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki; Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadesini kullandı./p
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'daki meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı
11 Mart 2021 23:47
|Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinada
11 Mart 2021 15:10
|Üniversitede geliştirilen 'Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi' tescillendi
11 Mart 2021 14:27
|Meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
11 Mart 2021 14:01
|Öğretmenlerde koronavirüs çıktı, eğitime ara verildi
09 Mart 2021 21:29
|Sınıfta 1.5 metre bahçede dip dibe
09 Mart 2021 09:02
|30 öğretmenin izole edildiği okulda, eğitime 10 gün ara
08 Mart 2021 19:19
|Gümüşhane'de özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi
08 Mart 2021 12:31
|Matematik onlardan soruluyor
07 Mart 2021 16:03
|Bu okul, koleji aratmayan donanımı ile öğrencilerini ağırlıyor
04 Mart 2021 20:03