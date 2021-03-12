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Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22 olarak belirlendi. Anket sonuçlarına göre sürprizi ise yüzde 16.5'lik kesimin desteğini alan İYİ Parti yaptı.
 12 Mart 2021 10:56
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Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte

Erken seçim iddiaları tartışılırken Avrasya Araştırma şirketi yapmış olduğu son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankette AK Parti'nin yüzde 35'lere kadar gerilediği görülürken en büyük sıçramayı Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'nin yaptığı gözlemlendi.

İYİ PARTİ, CHP İLE FARKI KAPATIYOR

Öyle ki ana muhalefet partisi konumundaki CHP ile arasındaki oy farkını 6 puana kadar indiren İYİ Parti, yapılan araştırmada yüzde 16.5'lik kesimin desteğini aldı. Aynı ankette CHP'nin oy oranı ise yüzde 22 olarak belirlendi.

MHP BARAJ ALTINDA

MHP'nin yüzde 8.3 ile baraj altında kaldığı araştırmada Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2.9 oldu.

İşte anketten çıkan sonuç;

1. AK Parti: Yüzde 35,4

2. CHP: Yüzde 22

3. İYİ Parti: Yüzde 16,5

4. HDP: Yüzde 11,3

5. MHP: Yüzde 8,3

6. DEVA Partisi: Yüzde 2,9

7. Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

8. Saadet Partisi: Yüzde 1,2

SEÇİM BARAJI DÜŞÜYOR

Öte yandan seçim barajı tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den sürpriz bir çıkış geldi. Dün CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajı için yüzde 7 veya yüzde 5 üzerinde durduklarını belirtti
Memurlar.Net
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