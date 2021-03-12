Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte
|12 Mart 2021 10:56
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Erken seçim iddiaları tartışılırken Avrasya Araştırma şirketi yapmış olduğu son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankette AK Parti'nin yüzde 35'lere kadar gerilediği görülürken en büyük sıçramayı Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'nin yaptığı gözlemlendi.
İYİ PARTİ, CHP İLE FARKI KAPATIYOR
Öyle ki ana muhalefet partisi konumundaki CHP ile arasındaki oy farkını 6 puana kadar indiren İYİ Parti, yapılan araştırmada yüzde 16.5'lik kesimin desteğini aldı. Aynı ankette CHP'nin oy oranı ise yüzde 22 olarak belirlendi.
MHP BARAJ ALTINDA
MHP'nin yüzde 8.3 ile baraj altında kaldığı araştırmada Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2.9 oldu.
İşte anketten çıkan sonuç;
1. AK Parti: Yüzde 35,4
2. CHP: Yüzde 22
3. İYİ Parti: Yüzde 16,5
4. HDP: Yüzde 11,3
5. MHP: Yüzde 8,3
6. DEVA Partisi: Yüzde 2,9
7. Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
8. Saadet Partisi: Yüzde 1,2
SEÇİM BARAJI DÜŞÜYOR
Öte yandan seçim barajı tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den sürpriz bir çıkış geldi. Dün CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajı için yüzde 7 veya yüzde 5 üzerinde durduklarını belirtti
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