Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
Samsun'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözaltına alındı
|12 Mart 2021 11:00
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Nurcan K'nin (48) yakalanması için çalışma başlattı.
Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının ikametinde yaptığı aramada 5 kitap, farklı boyutlarda 3 defter ve 26 not kağıdı ele geçirdi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli Nurcan K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, Samsun'a getirildi.
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