CİMER'e 'Altın Pusula' ödülü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD) Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri" yarışmasında ödül kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren CİMER, başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla TÜHİD tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri yarışmasında ödüle layık bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü vazifesiyle toplumun tüm kesiminden ilgi gördü.

Şu an dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu konumunda bulunan CİMER, uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de dikkati çekiyor.

CİMER, 2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde (WSIS) "Bilgiye Erişim" kategorisinde 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçilmişti.

CİMER, 2019 yılında ayrıca Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince (IPRA) düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında da ödüle layık görülmüştü.

CİMER 2021 yılında da halkla ilişkiler alanında Türkiye'nin prestijli ödülü sayılan Altın Pusula ödülünün sahibi oldu.

- "Bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ödüle ilişkin yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millet ile devlet arasında hızlı, etkili ve kesintisiz bir iletişim ağı için kurulan CİMER'in vatandaşlarının memnuniyetine mazhar olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de başarısını taçlandırmasından büyük bir gurur duyduklarını kaydetti.

CİMER ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandıkları ödüllerin yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altun, "Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Düzenlenen törende CİMER'in ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar aldı.