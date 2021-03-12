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Cezası kesinleşen HDP'li vekilini kararı TBMM'ye ulaştı

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararının dün akşam Meclis'e geldiği açıklandı
 12 Mart 2021 11:14
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Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Şentop, şunları söyledi:

''Anayasanın ideolojisi olacaksa o ideoloji İstiklal Marşı'dır, olmalıdır. 1972'de Türkiye askeri müdahale ile karşı karşıya kaldı. Bu sistem tartışması bağlamında sistemimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. 12 Mart'ta Meclis kapatılmıyor. Hükümet istifa ettiriliyor. Hükümetin düşmesi sağlanıyor. Hiç akla gelmeyecek isimlerle teknokrat hükümetler kurduruluyor. Meclis'ten güven oyu da almış. Türkiye öyle bir sisteme kavuşmalı ki uzaktan telkinlerle hükümetin kurdurulduğu bir sistem olmasın idi. 12 Mart bu itirazlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren bir örnektir. Tüm darbeleri olduğu gibi 12 Mart'ı da lanetliyorum. Türkiye'de bir daha darbeci zihniyetlerin ortaya çıkamayacağını düşünüyorum.

MECLİS'TE KADINA ŞİDDET KOMİSYONU'NUN KURULMASI

Siyasi partilerim üye bildirmesi gerekecek. Komisyon görev taksimi yapacak. Sonra komisyon çalışmalara başlar. Samsun'daki vahşi olayın sonrasında Türkiye'de geniş bir infial meydana geldi. Bu alanda hukuki eksiklikler varsa incelenir. Ortaya çıkan raporu ilgili kurumlarla paylaşacağız.

REFORM PAKETİ

Cumhurbaşkanımız bugün açıklayacak. Biz de oraya yetişeceğiz

FEZLEKELER

Meclis Başkanlığı, gelen fezlekeleri Karma Komisyon'a sevkediyor. Ondan sonraki çalışma Karma Komisyon'un çalışmasıdır.

Gergerlioğlu dosyası dün akşam itibariyle gelmiş. Önce bir dosyayı göreyim.''
Memurlar.Net
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