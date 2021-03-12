Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
|12 Mart 2021 11:18
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti.
Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde de güzel görüntüler oluştu.
Trafikte yer yer yoğunluğun yaşandığı kentte, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.
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