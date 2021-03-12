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Kumpasçı askerlere FETÖ'nün maddi desteği iddianamede

FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki jandarmadan sorumlu sözde "imamı"nın evinin çöpünde ele geçirilen hafıza kartında ismi bulunan ve hakkında Gaziantep'te dava açılan "mahrem imam" hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün MİT tırları kumpasında görev alan mensuplarına maddi destek sağladığına ilişkin bilgilere yer verildi
 12 Mart 2021 11:33
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Kumpasçı askerlere FETÖ'nün maddi desteği iddianamede

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmara Bölgesi'ndeki jandarmalardan sorumlu sözde "imamı"nın evinin çöpünde ele geçirilen ve örgüt hakkında önemli bilgilerin deşifre edildiği hafıza kartında ismi bulunan Gaziantep'teki "mahrem imam" hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün MİT tırları kumpasında görev alan mensuplarına maddi destek sağladığına ilişkin bilgiler yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında FETÖ'nün jandarma yapılanmasındaki "Marmara bölge imamı", "Zeynel", "Latif" ve "Fatih" kod isimlerini kullanan Nihat Keskin'in gözaltına alındığı sırada evinin çöp kutusunda ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programlar, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personelinden oluşturulan uzman ekiplerce deşifre edildi.

Bu kapsamda, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında yer alan ve dijitallerde bilgileri bulunan Kadir C. hakkında Gaziantep'te "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün ana hedefinin, oligarşik, zümre egemenliğine dayalı Fetullahçı bir diktatörlük, mutlak iktidar kurma yolunda, özellikle mahrem hizmetler olarak nitelendirdiği TSK, Emniyet, MİT, Adliye ve Mülkiye yapılanmaları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sızdırdığı mensupları vasıtasıyla, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 20'li yaşlarından itibaren kurguladığı anayasaya aykırı düzeni hayata geçirmeyi amaçladığı hatırlatıldı.

Jandarma teşkilatının örgütün hedeflerini gerçekleştirme noktasında oldukça önemli bir konuma sahip olduğu belirtilen iddianamede, "Örgütün jandarma mahrem sorumlularının ve bunlara bağlı jandarma teşkilatı içerisindeki örgüt mensuplarının, ayrıca örgütün kendisine hasım olarak gördüğü jandarma personelinin faaliyetlerinin takip edilebilmesi için özel olarak bir program geliştirdikleri daha önce yakalanan çok sayıda örgüt mensubunun ifadelerine de yansımıştır." değerlendirmesi yer aldı.

- Çöpte ele geçirilen hafıza kartından MİT kumpasına ilişkin bilgiler de çıktı

FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"nın evinin çöpünde ele geçirilen hafıza kartına da değinilen iddianamede, çözülen programların bugüne kadar örgütün sözde jandarma mahrem yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresi noktasında çok önemli verileri içerdiğine işaret edildi.

İddianamede, bu bilgilerde aktif olarak görevde bulunan, geçici görevden uzaklaştırılan, KHK kapsamında ihraç edilen jandarma personeli ile askeri okulların kapatılması nedeniyle ilişiği kesilen, muhtelif nedenlerle jandarmadan ayrılan siviller ve "mahrem imam"ların bilgilerinin yer aldığı bildirildi.

Verilerde, FETÖ'nün MİT tırlarına yönelik kumpasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Nihat Kesin'den ele geçirilen veride sivil mahrem örgüt yöneticilerinin muhasebe giderlerinin kaydedildiği (svladmmuhgdr) sivil admin muhasebe gideri isimli veri tabanı dosyasında, MİT tırları soruşturması kapsamında açığa alınan ya da soruşturma geçiren örgüt mensubu jandarma personeline maddi yardımda bulunulduğu, avukat ücreti ödendiği ve birtakım harcamaların yapıldığına dair jandarma mahrem sorumlularca tutulan notların olduğu görülmüştür."

Tutuksuz Kadir C'nin de FETÖ'nün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında yer aldığı, askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın örgüt içerisinde sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumluluğundaki askeri personelle görüştüğü, onları takip ettiği, aldığı himmetleri ve elde ettiği bilgileri program dahilinde veri girişi yapılmak üzere örgüt içerisinde sözde bir üst konumdaki yöneticiye ilettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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