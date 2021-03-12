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'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

İşlettikleri kafede uyuşturucu ile silah sattıkları, Keçiören'de ev ve iş yeri kurşunlama, silahla yaralama gibi çok sayıda olayın faili suç örgütü çökertildi
 12 Mart 2021 11:40
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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi başta olmak üzere Ankara genelinde faaliyet gösteren ve kendilerini "Kaçarlar" olarak tanıtan organize suç örgütünü takibe aldı.

Aylar süren teknik ve fizik takip ile düzenlenen ara operasyonlarla bazı şüphelileri önceden gözaltına alınan örgütün tüm üyelerini deşifre eden polis ekipleri, çeteyi çökertmek için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.

19 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ara operasyonlarda yakalanarak cezaevine konulan 3'ü dahil 20 kişilik şebekenin 15 üyesini gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen delil ve bilgiler sonucunda, liderliğini Y.K'nin, yöneticiliğini C.Y'nin yaptığı suç şebekesinin Keçiören başta olmak üzere il genelinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları tespit edildi.

- Çelik yelek giyip ikiz plakalı araç kullanmışlar

Şüphelilerin doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu ve silahları dikkat çekmemek adına aş evi görüntüsünde işlettikleri kafenin alt katında yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı adı altında sattıkları ve burayı örgütün merkezi haline getirdikleri, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri polis takibine takılmamak için kendi araç kiralama şirketindeki kiralık araçlar ile ikiz plakalı araçları kullandıkları belirlendi.

Suç örgütünün bölgelerinde hakimiyet kurmak ve uyuşturucu ticaretinde tekelleşebilmek adına iş yeri ve araç kurşunlama, silahla yaralama gibi çok sayıda olayın faili olduğu, kendilerini ihbar ettiğini öğrendikleri kişileri silahla yaraladıkları tespit edildi.

Çelik yelek giyen bazı örgüt üyelerinin daha önce kendilerini takip eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçmayı başardıkları öğrenildi.

Öte yandan Y.K'nin sahibi olduğu kahvehanelerde kumar oynatıldığı ve borçlandırılan kişilerden zorla para alınarak haksız kazanç elde edildiği de belirlendi.

Daha önce yapılan operasyonlarla birlikte toplam 1 kilo 625 gram toz esrar, 2 bin 361 adet satışı özel reçeteye tabi olan uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 50 ekstazi, 13 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile bunlara ait 18 adet şarjör, çok sayıda değişik marka ve ebatlarda fişek ve 1 çelik yelek ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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