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Hırsızlık yaptı, hamile gibi davranarak yakalanmamaya çalıştı

Bursa'da, marketten ürün çalarken yakalanan ve durumu fark eden çalışanların kendisini bırakmaları için hamile gibi davranan kadın ile yanındaki kişi gözaltına alındı
 12 Mart 2021 11:50
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Hırsızlık yaptı, hamile gibi davranarak yakalanmamaya çalıştı

İddiaya göre, Ö.K. ve N.K, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bir markete gitti. Burada N.K. kasa görevlilerini oyalarken, Ö.K. bir poşete doldurduğu ürünlerle marketten çıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden görevliler marketin kapılarını kilitleyerek polise haber verdi. Bu sırada hamile olduğunu öne süren Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı.

Polis ekiplerince kadınlar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünde Ö.K'nin hamile olmadığı tespit edildi.

Kadınların market çalışanlarını tehdit etmesi ve bayılma numarası yapmalarına ait anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Anadolu Ajansı
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