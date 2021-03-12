Bakan Selçuk: BİLSEM'ler için özel kadrolar ihdas ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminin herkesi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdiğini belirterek, "Uzaktan eğitim, bizim eğitim sistemimizi olduğu gibi tüm dünyanın eğitim sistemini şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz, bu engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz." dedi.

Bakan Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Zonguldak'ta, Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı.

Öğrenciler merkeze gelişinde karşıladıkları Selçuk'a, diktikleri fidanların sertifikasını takdim etti.

İstiklal Marşı'nın kabulü yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencisi Ceylin Çiftçi, işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Törende konuşan Selçuk, çok özel bir proje için kentte olduklarını belirterek, çocuklar ve ülkenin geleceği için yaptıkları bu çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Selçuk, merkezin, öne çıkan değerlerin bilim ve sanat olduğunu göstermesi bakımından önemli bir sembol olduğunu dile getirerek, "Bu sembolü burada yükseltmenin, yüceltmenin, çocuklarımızın yüzünün gülümseyeceği bir mekanı tasarlamanın, yapmanın gururu ve sevinci içerisindeyiz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine değinen Selçuk, "Salgın dönemi bizi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdi. Uzaktan eğitim, bizim eğitim sistemimizi olduğu gibi tüm dünyanın eğitim sistemini şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz, bu engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz. Bütün meselemiz buydu. Bu meselemize sahip çıkmak anlamında da Türkiye'nin resmi kurumlarının, özel sektörünün, sivil toplum kuruluşlarının tümünün birden el birliğiyle bu şekilde bir eser ortaya koyma yarışına girmesi de bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, son 10 gündür Türkiye'yi dolaştığını, birçok il ev ilçede bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizi yerinde görüp öğretmenlerimizle sohbet edip öğrencilerimizle dertleşip bir şekilde 'neyi nasıl yapıyoruz, neredeyiz, ne durumdayız' bunu daha iyi anlamanın yolculuğunu da gerçekleştiriyoruz. Bu yolcuğumuz bugün Zonguldak'ta devam ediyor. Bilim ve sanat merkezlerimiz, çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi için, onların bilimin ve sanatın değişik bileşenlerinde kendilerini geliştirmeleri için özel bir ortam sağlıyor. Çocuklarımızın mizacını dikkate alan, çocuklarımızın ilgisini, yeteneğini dikkate alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bunların her geçen gün sayısının ve imkanlarının artıyor olması bizi çok memnun ediyor. Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz ve gelişimi için özel kadrolar ihdas ediyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarımızı artırıyoruz. Çünkü Bakanlığımızın politikaları arasında gerçekten çok önemli bir yer tutuyor bilim ve sanat merkezleri. Öğrencilerimizin şahsi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Bu tür güzel yerlerde, temiz, ferah ve gelişmiş yerlerde çocuklarımızla öğretmenlerimizle buluşmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz."

- "Çocuklarımızın gelişimini izlemek bizi gerçekten sevindiriyor"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların gelişimini izlemenin kendilerini sevindirdiğini vurgulayarak, "Biliyorum ki sizler de bu tür binaların yükselmesinden büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Aslında burada yükselen bir medeniyet, aslında buradan yükselen bir gelecek, aslında burada yükselen çocuklarımızın mutluluğu. Bu mutluluğunun yükselmesinde hayırseverlerimizin çok önemli bir yeri var. Onların yaptığı biri emin olun bin görüyoruz çünkü ayrı bir kıymeti var, ayrı bir değeri var. Bu iş birliği tarife sığmaz bir şekilde büyük bir kıymet taşıyor, maddi ve manevi yönleriyle. Burada gerçekten büyük bir fedakarlık örneği göstererek, Sayın Hayrettin Yavuz'un bütün emeğini ve birikimini bir şekilde buraya ortaya koyarak ve bu ülke için, memleketi için ve bölgesi için, şehri için bir şey yapmanın kıvancını yaşaması ve bunu da eğitim üzerinde hayata geçirmesi bizi ayrıca sevindiriyor." diye konuştu.

Selçuk, merkeze ayrı bir önem verdiklerine işaret ederek, "Bugün açılışını yapacağımız kurumların çok çok daha fazlasını inşa etmek ve bütün Türkiye'de eğitimi yeşertmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünde bugün burada bir başka manevi hazzı da yaşıyoruz. Önceki gün TBMM'de yapılan törenle de orada sergimizi açtık ve birçok belgeyi, bilgiyi paylaşma fırsatı da bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte beraberce eğitime olan hizmetimizi devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür işlere gönül vermenin, bir çocuğun yüzünü gülümsetmek anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Selçuk, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye, merkezi yaptıran hayırsever Hayrettin Yavuz'a plaket verdi.

Daha sonra Bakan Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri ile diğer ilgililer öğrencilerle açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.