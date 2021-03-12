'Ekim Kasım ayları içerisinde 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız'
Pakdemirli: "2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız
|12 Mart 2021 11:50
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Pakdemirli: "2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız."
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