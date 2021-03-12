Fırtına nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü mühendis hayatını kaybetti
Adıyaman'da fırtına nedeniyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının çatısı uçtu, çatının üzerine düştüğü mühendis yaşamını yitirdi.
|12 Mart 2021 12:22
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, dün geceden bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının çatısı uçtu.
Yaklaşık 150 metre uzağa uçan çatı, Müdürlüğün bahçesinde bulunan inşaat mühendisi Mustafa Şimşek'in (25) üzerine düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Şimşek'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, olayın yaşandığı alana gelerek incelemelerde bulundu.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
12 Mart 2021 15:00
|Prof. İlhan: Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor
12 Mart 2021 14:08
|Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
12 Mart 2021 12:59
|Sinop'ta kar nedeniyle 41 köye ulaşım sağlanamıyor
12 Mart 2021 12:40
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'İstiklal Marşı' mesajı
12 Mart 2021 12:34
|Bu ilçede 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi
12 Mart 2021 11:25
|Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
12 Mart 2021 11:18
|CİMER'e 'Altın Pusula' ödülü
12 Mart 2021 11:06
|'Aşı karşıtlığı' kızamığı uykusundan uyandırdı
12 Mart 2021 10:59
|Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim
12 Mart 2021 10:26