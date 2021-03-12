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Fırtına nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü mühendis hayatını kaybetti

Adıyaman'da fırtına nedeniyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının çatısı uçtu, çatının üzerine düştüğü mühendis yaşamını yitirdi.
 12 Mart 2021 12:22
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Fırtına nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü mühendis hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün geceden bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının çatısı uçtu.

Yaklaşık 150 metre uzağa uçan çatı, Müdürlüğün bahçesinde bulunan inşaat mühendisi Mustafa Şimşek'in (25) üzerine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Şimşek'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, olayın yaşandığı alana gelerek incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
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