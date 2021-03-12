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Belediye Başkanı'na 'suçu ve suçluyu övmek'ten 2 ay 15 gün hapis cezası verildi

Mahkeme sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişisel özellikleri ve dosyaya sunulan paylaşım içerikleri dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklamasını geri bıraktı
 12 Mart 2021 12:28
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Belediye Başkanı'na 'suçu ve suçluyu övmek'ten 2 ay 15 gün hapis cezası verildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan hakkında açılan davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasına, Gürkan'ın avukatı Harika Taybılı katıldı.

Sanık Gürkan duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasında, FETÖ'nün darbeye teşebbüs gecesi olan 15 Temmuz'da, "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık, 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var içelim" ifadesini kullanan sanık hakkında aynı konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini anımsattı.

Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna ilişkin takipsizlik kararı verildiği, ancak bu kararla mahkemede yargılandığı eyleminin farklı olduğu ifade edilen mütalaada, sanık Gürkan'ın sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu överek suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği için cezalandırılması talep edildi.

Gürkan'ın avukatı Taybıllı, müvekkilinin iddianameye konu olan eylemleri işlemediğini savundu.

Gürkan'ın o gece "Yaşasın darbe oluyor, yaşasın darbe, yaşasın Fetullah Gülen" gibi cümleler kullanmadığını öne süren Taybıllı, "Bu sözler olsaydı suç oluşabilirdi. TCK madde 2 kapsamında değerlendirme yapılması isabetli olacaktır. Yazılı savunmamızı tekrarlıyoruz." dedi.

Taybıllı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Aranın ardından mahkeme Gürkan'a, üzerine atılı sabit bulunan eyleme uyan "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve kişisel özellikleri ile dosyaya sunulan paylaşım içerikleri dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklamasını geri bıraktı.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımış, bunun üzerine Gürkan hakkında soruşturma açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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