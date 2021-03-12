Belediye Başkanı'na 'suçu ve suçluyu övmek'ten 2 ay 15 gün hapis cezası verildi
|12 Mart 2021 12:28
|+Aa- Yazdır
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan hakkında açılan davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasına, Gürkan'ın avukatı Harika Taybılı katıldı.
Sanık Gürkan duruşmaya katılmadı.
Savcı mütalaasında, FETÖ'nün darbeye teşebbüs gecesi olan 15 Temmuz'da, "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık, 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var içelim" ifadesini kullanan sanık hakkında aynı konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini anımsattı.
Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna ilişkin takipsizlik kararı verildiği, ancak bu kararla mahkemede yargılandığı eyleminin farklı olduğu ifade edilen mütalaada, sanık Gürkan'ın sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu överek suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği için cezalandırılması talep edildi.
Gürkan'ın avukatı Taybıllı, müvekkilinin iddianameye konu olan eylemleri işlemediğini savundu.
Gürkan'ın o gece "Yaşasın darbe oluyor, yaşasın darbe, yaşasın Fetullah Gülen" gibi cümleler kullanmadığını öne süren Taybıllı, "Bu sözler olsaydı suç oluşabilirdi. TCK madde 2 kapsamında değerlendirme yapılması isabetli olacaktır. Yazılı savunmamızı tekrarlıyoruz." dedi.
Taybıllı, müvekkilinin beraatini talep etti.
Aranın ardından mahkeme Gürkan'a, üzerine atılı sabit bulunan eyleme uyan "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve kişisel özellikleri ile dosyaya sunulan paylaşım içerikleri dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklamasını geri bıraktı.
FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımış, bunun üzerine Gürkan hakkında soruşturma açılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi
12 Mart 2021 10:35
|Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!
12 Mart 2021 08:38
|Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı
11 Mart 2021 16:02
|Zimmetine 800 bin lira geçiren muhasebeci tutuklandı
10 Mart 2021 23:50
|HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı
09 Mart 2021 20:07
|Kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darbetti
07 Mart 2021 15:14
|Şehir Tiyatrolarında 'cinsel taciz' yargılamasında sanık iddiaları reddetti
04 Mart 2021 12:58
|Çocuk istismarı sanığını 'tokalaşmak için yanağından öptüm' bahanesi kurtarmadı
03 Mart 2021 15:43
|Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası
03 Mart 2021 14:04
|Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası
03 Mart 2021 13:40