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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'İstiklal Marşı' mesajı

"İnanıyorum ki aziz milletimiz, İstiklal Marşımız ile ortaya konulan temel değerlerimizi her daim güçlü tutacak ve o değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir"
 12 Mart 2021 12:34
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'İstiklal Marşı' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erbaş mesajında, İstiklal Marşı'nın ezelden beri hür yaşamış bir milletin ideallerini, milli-manevi değerlerini ortaya koyduğunu, milli mücadele günlerinin meşakkatini ve zafere olan inancını taşıdığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletini tarih boyu diri tutan ve güçlü kılan değerlerle örüldüğüne dikkati çeken Erbaş, "İstiklal Marşımız, vatanımızın her karış toprağında kurtuluş mücadelesinin verildiği bir dönemde yazılarak Anadolu'da yakılan istiklal meşalesini kuvvetlendiren, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İstiklal Marşı'nın kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin geçmişi ile arasında kurulan önemli bir bağ olan İstiklal Marşımız, milli-manevi kimliğimizin en güçlü ifadesi olmakla birlikte milli mücadelenin amacını anlatan ve milli mizacımızın dinamiklerini yansıtan bir kahramanlık destanıdır. İstiklal Marşımız, milletimizin müşterek heyecanını, iradesini, hissiyatını ortaya koyan, ortak mutabakat metni olarak değerlerimizi inançla koruma, azimle yaşatma kararlılığımızı belirginleştiren, nesilden nesile aktarılacak bir bağımsızlık beyannamesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal Marşı'nın hürriyet tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini ve İslamiyet'e olan bağlılığı ebedileştirdiğini ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, inancını, tarihini, gelecek ufkunu aksettiren ölümsüz değerleri yansıtır. Bu değerler milletin iradesinin er geç gerçekleşeceğine inanan düşünce ve fikir adamı, aksiyon insanı Mehmet Akif Ersoy'un coşkun mısralarında, milli mutabakatın temel unsurları olarak vücut bulmuştur.

Necip milletimizin müşterek iradesini ortaya koyan; inancın, azmin, umudun ve yeniden dirilişin sembolü olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünde, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, milli mücadelemizin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyorum. İnanıyorum ki aziz milletimiz, İstiklal Marşımız ile ortaya konulan temel değerlerimizi nesilden nesile aktarmak suretiyle her daim güçlü tutacak ve o değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir."
Anadolu Ajansı
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