Sinop'ta kar nedeniyle 41 köye ulaşım sağlanamıyor
Sinop'ta kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
|12 Mart 2021 12:40
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