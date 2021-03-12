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Sinop'ta kar nedeniyle 41 köye ulaşım sağlanamıyor

Sinop'ta kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
 12 Mart 2021 12:40
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Sinop'ta kar nedeniyle 41 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Erfelek, Durağan, Boyabat ve Gerze ilçelerinde 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı
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