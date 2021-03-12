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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memurlar.net'e tekzip

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memurlar.net'e tekzip
 12 Mart 2021 12:44
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memurlar.net'e tekzip

TEKZİP METNİ

Memurlar.net isimli web sitenizin 09.03.2021 tarihli Üniversitedeki mobbinge 15 bin TL tazminat kararı başlıklı internet yayınında "Öğretim görevlisi açmış olduğu mobbing davasında 15.000 TL'lik mobbing davasını kazandı ve davalı idare ağır kusurlu bulundu" ve "Aynı Öğretim görevlisi'ne mobbing davası açıldıktan sonra mesaiye saatlerine uymadığı ve bu nedenle eğitim öğretimi aksattığı gerekçesi ile okul müdürü ve diğer çalışan öğretim görevlilerinin yaz döneminde tuttuğu tutanaklar ve tanık ifadeleri ile rektörlük tarafından soruşturma açıldı ve disiplin cezası verildi" şeklinde belirtilen haberinizle ilgili olarak 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince hazırlanan cevap ve düzeltme talebimiz şu şekildedir:

Öğr.Gör.tarafından Üniversitemiz aleyhine açılmış olan Kütahya idare Mahkemesi'nin 14.01.2021 tarih ve 2020/103 Esas ve 2021/30 Karar sayılı kararı Üniversitemiz vekili tarafından istinaf incelemesi talep edilerek 26.02.2021 tarihli dilekçemiz ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmiştir.Karar halen istinaf incelemesinde olup, henüz kesinleşmemiştir.Bu davayla ilgili olarak yargdama süreci halen devam etmektedir.Kamuoyunda ve sosyal medyada Kurumumuz itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.Yayınlanan haber sebebiyle adil yargılamanın etkilemeye çalışıldığı ve söz konusu haberiniz dayanak gösterilerek bir takım mecraların sosyal medya hesaplarında Kurumumuzun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı aşikardır.Kurumumuzca yapılan işlemlerde usule, hukuka, yasalara ve hakkaniyete aykırı bir durum söz konusu değildir.Kurumumuzca uygulandığı iddia edilen haksız uygulama ve psikolojik taciz bulunmamaktadır.Diğer yandan "aynı öğretim görevlisine mobbing davası açıldıktan sonra mesai saatlerine uymadığı ve bu nedenle eğitim öğretimi aksattığı gerekçesi ile okul müdürü ve diğer çalışan öğretim görevlilerinin yaz döneminde tuttuğu tutanaklar ve tanık ifadeleri ile rektörlük tarafından soruşturma açıldı ve disiplin cezası verildi" şeklindeki haberinizde mobbing davası açıldıktan sonra Öğr.Gör. hakkında mesaiye gelmemesi sebebiyle soruşturma açıldığı hususu doğru değildir. Öğr.Gör. hakkında 04.09.2019 tarihinde disiplin soruşturması başlatılmış olup, 10.01.2020 tarihinde disiplin hükümleri uygulanmıştır. Şahsın Kurumumuz aleyhine mobbing iddiasıyla ile açmış olduğu davanın tarihi ise 10.01.2020'dir.Mobbing davası açıldıktan sonra şahıs hakkında disiplin soruşturması açıldığı hususu bu nedenle doğru değildir.Kamuoyu bu konuda yanıltılmaya çalışılmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 10.03.2021
Memurlar.Net
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