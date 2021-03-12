Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki kamu görevlilerine promosyon müjdesi

Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) banka promosyon anlaşması yapıldı. Kurumdaki kamu görevlilerine tek seferde 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılacak. Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerine ödenmesini sağlamıştık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerimizin daima yanında olduğumuzun göstergesidir." dedi.
 12 Mart 2021 12:47
+Aa- Yazdır
Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki kamu görevlilerine promosyon müjdesi

Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) banka promosyon anlaşması yapıldı. Kurumdaki kamu görevlilerine tek seferde 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılacak. Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerine ödenmesini sağlamıştık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerimizin daima yanında olduğumuzun göstergesidir." dedi.

İlandır

Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki kamu görevlilerine banka promosyon müjdesi geldi. Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu TÜİK'de banka promosyon anlaşması için toplantı yapıldı. Toplantıya Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu, kurum ve banka yetkilileri katıldı.

Büro Memur-Sen yetkili sendika olarak toplantıda verdiği mücadeleyi kamu görevlilerinin lehine sonuçlandırdı ve anlaşmaya varıldı. Büro Memur-Sen, TÜİK ve Halk Bankası arasında imzalanan protokol gereği, TÜİK çalışanlarına 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılmasına karar verildi. 3 yıllığına yapılan protokole göre banka promosyonu, TÜİK'deki yaklaşık bin 250 kamu görevlisine tek seferde ödenecek. Promosyon, 15-18 Mayıs tarihleri arasında kamu görevlilerinin hesabına geçecek.

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Yapılan anlaşmanın Büro Memur-Sen'in kararlı duruşu sonucunda kamu görevlilerinin lehine sonuçlandığını kaydeden Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Sendika olarak daima kamu görevlilerimizin yanındayız ve onların hakları için mücadele ediyoruz. Bilindiği gibi kamu görevlilerine banka promosyonu ödenmiyordu. Büro Memur-Sen olarak açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerimize ödenmesini sağladık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen'in gücünün, kararlılığının ve kamu görevlilerinin daima yanında olduğunun göstergesidir. Bizim gücümüz kamu görevlilerimizdir. Kamu görevlilerimizden aldığımız bu gücü, yine kamu görevlilerimizin hakları ve refahı için kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Yatırılacak banka promosyonunun şimdiden TÜİK'deki tüm kamu görevlilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu
11 Mart 2021 23:37		 'İstiklal Marşı, bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir'
11 Mart 2021 14:20
Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor
10 Mart 2021 19:27		 Salgında artan iş yükünde sağlıkçıların yüzde 97,7'si çok yoruluyor
10 Mart 2021 12:49
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı
10 Mart 2021 08:33		 'Nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağı' yıl sonuna kadar uzatılsın
09 Mart 2021 11:45
'İş yerinde şiddet ve tacize karşı mücadele sözleşmesinin onaylanmasını arz ediyoruz'
08 Mart 2021 13:00		 Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor
07 Mart 2021 22:00
Araştırma: Çalışan kadına yeterli önem verilmiyor
07 Mart 2021 15:48		 Samsun Barosu, darp edilen kadına hukuki destek verecek
07 Mart 2021 15:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı15:11 - Öğretmenlerden korona oyunu uygulaması15:08 - Bakan Gül'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki15:00 - Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı14:38 - Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor14:27 - Karaman'da bir köy karantinaya alındı
14:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor14:17 - Hastanede 'kayıt' tartışması! 'Artistlik yapma, seni kapıda beklerim'14:11 - Bakan Gül'den Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi14:08 - Prof. İlhan: Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor14:05 - İşçi iken tavandan yatan primler, memur olunca emekli aylığını artırır mı?14:03 - Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
13:53 - Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek13:52 - Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu13:45 - Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk13:40 - Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti13:30 - T3 Vakfı, İBB'den kaynak alındığı iddialarına ilişkin açtığı manevi tazminat kazandı
13:20 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Eski muhtar, oğluyla kavga eden 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte
'Önce kabine, sonra AK Parti yönetiminde değişiklik yapılacak' deniliyor
Sınav ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle unvan değişikliği sınavına iptal kararı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karavana 1
damat kadar başınıza taş düşsün 5
Kararsız 3
orkide 4
durduk yere akla gelen replikler 1
çerez 3
bir kedim bile yok 1
makarna 2
para 3
hocanın dediğini yap yaptığını yapma 3
SON İLANLAR
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam