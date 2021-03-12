Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.769,00 lira oldu.
|12 Mart 2021 13:20
|+Aa- Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|417,20
|417,40
|417,00
|417,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.749,00
|2.770,00
|2.748,00
|2.769,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|381,00
|385,00
|381,00
|385,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.687,00
|2.707,00
|2.685,00
|2.705,00
|Yarım Ziynet
|1.343,00
|1.353,00
|1.343,00
|1.353,00
|Çeyrek Ziynet
|672,00
|677,00
|671,00
|676,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
12 Mart 2021 13:40
|Gün ortası döviz fiyatları
12 Mart 2021 12:20
|Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Mart 2021 18:25
|Çeyrek altın günü 677 TL'den tamamladı
11 Mart 2021 17:45
|Dolar yönünü aşağıya çevirdi
11 Mart 2021 12:09
|Borsaya ilk elektronik para şirketi geliyor
11 Mart 2021 09:36
|Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Mart 2021 18:23
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Mart 2021 17:19
|Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
10 Mart 2021 17:16
|Borsa günü yükselişle tamamladı
09 Mart 2021 18:20