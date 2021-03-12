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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.769,00 lira oldu.
 12 Mart 2021 13:20
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,20417,40417,00417,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.749,002.770,002.748,002.769,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00385,00381,00385,00
Lira(Tam) Ziynet 2.687,002.707,002.685,002.705,00
Yarım Ziynet 1.343,001.353,001.343,001.353,00
Çeyrek Ziynet 672,00677,00671,00676,00
Anadolu Ajansı
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