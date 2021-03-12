Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir poşette bebek cesedi bulundu.
|12 Mart 2021 13:52
|+Aa- Yazdır
Yeni Mahallesi, İlkkurşun Tepesi mevkisinde, yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre bugün doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu tespit etti.
Ekiplerin incelemesinin ardından bebek cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cesedin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hastanede 'kayıt' tartışması! 'Artistlik yapma, seni kapıda beklerim'
12 Mart 2021 14:17
|Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
12 Mart 2021 14:03
|Belediye başkanı cinayetinde sanıklardan birine müebbet, 3'üne 15'er yıl hapis cezası verildi
12 Mart 2021 12:31
|Eski muhtar, oğluyla kavga eden 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü
12 Mart 2021 12:23
|Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
12 Mart 2021 11:59
|Hırsızlık yaptı, hamile gibi davranarak yakalanmamaya çalıştı
12 Mart 2021 11:50
|'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
12 Mart 2021 11:40
|'Örümcek ağı' estetiği sonrası yüzünde iz kalan modelin şikayetiyle dava açıldı
12 Mart 2021 11:23
|Eski HDP'li Tuma Çelik'in 'cinsel saldırı' suçundan yargılanmasına devam edildi
12 Mart 2021 11:20
|Doktorun DNA'sı çıktı ancak işlem yapılmadı
12 Mart 2021 10:36