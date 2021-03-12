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Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek

Tasarruf finansman şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenleme ve denetleme yetkisi altına alındı.
 12 Mart 2021 13:53
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Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek

BDDK'dan yapılan açıklamada, 7292 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 4 Mart 2021'de TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği ve 7 Mart 2021 tarihli 31416 saylı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Söz konusu düzenleme ile Türkiye'de faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketlerinin, 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu" kapsamında BDDK'nın düzenleme ve denetimi yetkisi altına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanuna eklenen 'Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci' başlıklı Geçici 7'nci maddede, 'Tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 1 ay içinde kurumumuza başvuruda bulunmak ve durumlarını kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmak zorunda oldukları' hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların 7 Nisan 2021 tarihine kadar gerekli bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere kurumumuza başvuru yapmaları zorunludur. Zira mevcut durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/veya alacakları bulunan ancak belirtilen tarihe kadar kurumumuza henüz başvuru yapmamış olanlar hakkında kanunun 46'ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir."

Kanunun Geçici 7'nci maddesi kapsamında BDDK'ya başvuracak şirketler, verecekleri dilekçe ile birlikte gerekli belgeleri noter onaylı şekilde sunacaklar.

Gerekli belgeler; intibak veya iradi tasfiye planı, bilgi formu, tasarruf finansman faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı, sürecin tamamlanacağına ilişkin yönetim kurulu taahhüdü, ortaklarına ait beyanname ve taahhütleri, üst düzey yöneticilerine ait beyanname ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimi ile yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi olarak sıralandı.

- Cezalar

İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler hakkında BDDK tasfiye kararı verebilecek. Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

BDDK'nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh ceza hakimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacak.

Bu aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi halinde BDDK tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecek.
Anadolu Ajansı
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