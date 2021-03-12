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Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Isparta'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
|12 Mart 2021 14:03
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Emre K'nin kullandığı 42 AGZ 854 plakalı otomobil, Aliköyü Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Bünyamin Topbaş (17) olay yeri, Mustafa Sarı (18) ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan, kaza yerine gelen Topbaş'ın babası gözyaşı döktü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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