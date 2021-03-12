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Bakan Gül'den Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi

Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.
 12 Mart 2021 14:11
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Bakan Gül'den Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir.

Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz.
Anadolu Ajansı
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