Bakan Gül'den Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi
Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.
|12 Mart 2021 14:11
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