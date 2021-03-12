Hastanede 'kayıt' tartışması! 'Artistlik yapma, seni kapıda beklerim'
|12 Mart 2021 14:17
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geçen çarşamba günü gelen E.Ç., gözleri sürekli yaşaran çocuğunu muayene ettirmek istedi. Çocuk Acil'den giriş kaydı yaptıran E.Ç.'ye tıbbi sekreter B.E., Yetişkin Acil'den kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ilk kaydı iptal ettirip Yetişkin Acil'den giriş yaptıran E.Ç., sırada beklerken çocuğunun durumunu görevli doktora anlattı.
Doktorun, çocuğun Çocuk Acil'de muayene olması gerektiğini söylemesi üzerine E.Ç. bu kez giriş kaydı açtırmadan Çocuk Acil Servisi'ndeki doktora çocuğunu muayene ettirdi. Doktorun reçete yazmaya başlaması üzerine tıbbi sekreter B.E. giriş kaydı yaptırılmadığı için reçetenin yazılamayacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine E.Ç., "Ben 3 kez giriş yaptırdım, ilacı paramla alırım siz adını söyleyin" dedi.
''ARTİSTLİK YAPMA, SENİ KAPIDA BEKLERİM''
B.E.'nin itirazı üzerine tartışma yaşandı. E.Ç.'nin eliyle vurmak istemesi üzerine B.E. geri çekilerek kendini savundu. E.Ç.'nin "Bak burada artistlik yapma, seni kapıda beklerim" sözlerine B.E., "Bekle burada beyaz kod veriyorum, bekle" karşılığını verdi. B.E., bu sırada gelen güvenlik görevlilerine de "Beyaz kod ağabey, bunu göndermiyorsunuz" dedi. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkartılan E.Ç., ardından hastane polisine giderek B.E.'den şikayetçi oldu. B.E. de E.Ç.'den şikayetçi oldu.
İkilinin tartışma anları ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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