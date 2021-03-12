Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|12 Mart 2021 14:27
|+Aa- Yazdır
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.
Açıklamada, merkeze bağlı Lale köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
12 Mart 2021 15:13
|'Ekim Kasım ayları içerisinde 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız'
12 Mart 2021 11:50
|Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
12 Mart 2021 10:30
|Sanayi üretim endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 arttı
12 Mart 2021 10:24
|'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın
12 Mart 2021 10:18
|Erzurum'da engelli, hamile personeller, bugün idari izinli sayılacak
12 Mart 2021 10:15
|Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle Karlıova'da okullar tatil edildi
12 Mart 2021 09:41
|Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği
12 Mart 2021 08:49
|OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
12 Mart 2021 08:48
|'Kartal Şehir Hastanesi Anadolu yakasının lokomotifi oldu'
11 Mart 2021 22:55