Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Pekcan: "Bu destek için başvurular devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir"
 12 Mart 2021 14:38
+Aa- Yazdır
Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ile içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik devreye aldıkları "Ciro Kaybı Desteği" ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciro Kaybı Desteği"ne ilişkin bilgi verdi.

Destek için başvuruların devam ettiğini belirten Pekcan, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Destekten faydalanabilecek işletmeler

Konuya ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, 2019'dan önce ya da 2019'da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere destek ödemesi yapılıyor.

Bu kapsamda, söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılıyor.

Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödeniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Engelli vatandaşlar hibe desteği başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek
11 Mart 2021 10:29		 SGK'dan ihraç olanlara yönelik alınan ilave tedbirlere dair açıklama!
09 Mart 2021 12:29
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yatırılacak
09 Mart 2021 10:15		 Yemekhane kavgası iş kazası sayılıyor
06 Mart 2021 08:42
Verilen teşviklerle 26 bin 135 kişi istihdam edilecek
03 Mart 2021 09:04		 Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Mart'ta
03 Mart 2021 07:58
BES'te yeni düzenlemeler
01 Mart 2021 09:51		 SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak
26 Şubat 2021 12:01
İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu
24 Şubat 2021 09:59		 31 Mart'a kadar gelir testi yaptıran kazançlı çıkacak
22 Şubat 2021 09:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı15:11 - Öğretmenlerden korona oyunu uygulaması15:08 - Bakan Gül'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki15:00 - Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı14:38 - Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor14:27 - Karaman'da bir köy karantinaya alındı
14:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonlu virüs bizi karar alımında zorluyor14:17 - Hastanede 'kayıt' tartışması! 'Artistlik yapma, seni kapıda beklerim'14:11 - Bakan Gül'den Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi14:08 - Prof. İlhan: Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor14:05 - İşçi iken tavandan yatan primler, memur olunca emekli aylığını artırır mı?14:03 - Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
13:53 - Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek13:52 - Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu13:45 - Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk13:40 - Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti13:30 - T3 Vakfı, İBB'den kaynak alındığı iddialarına ilişkin açtığı manevi tazminat kazandı
13:20 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: Kamuya personel alımı tek adresten yapılacak
Eski muhtar, oğluyla kavga eden 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Yapılan son ankete göre CHP düşüşte, İyi parti yükselişte
'Önce kabine, sonra AK Parti yönetiminde değişiklik yapılacak' deniliyor
Sınav ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle unvan değişikliği sınavına iptal kararı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
battı balık yan gider 7
can sıkıntısı 3
para 3
lokum 2
belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi 1
kaz dağı 1
damat kadar başınıza taş düşsün 4
bilgisayar oyunu oynayan kadın 6
üretici hakları 1
çerez 3
SON İLANLAR
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Sahil Güvenlik Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam