Bakan Gül'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Başkonsolos Kemal Arıkan'ı 28 Ocak 1982'de şehit eden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, Kaliforniya Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendirilecek olmasına ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla tepki gösterdi.

Gül, mektubunda konunun Türk diplomatların, Türk-Amerikalıların ve yurt dışında yaşayan tüm Türklerin güvenliği konusunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Los Angeles'taki Türk Başkonsolos Kemal Arıkan'ı, 28 Ocak 1982'de gerçekleşen terör saldırısında vahşice öldüren terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından 25 Mayıs 2020'de reddedildiğini hatırlatan Gül, "Kaliforniya Eyaleti Yüksek Mahkemesinin 24 Şubat 2021'de, Vali tarafından verilen ret kararının mahkeme önünde tekrar değerlendirilmesi talebini kabul ettiğini ve mezkur kararı kaldırmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Gül, Türkiye'nin, akıl almaz bir şekilde, Valinin ret kararının mahkeme önünde tekrar değerlendirilmesi için talepte bulunulduğuna dair bildirim dahi almadığının altını çizerek, konudan, talebin kabul edildiğini haber yapan Kaliforniya'daki Ermeni basını aracılığıyla haberdar olunduğunu belirtti.

Son gelişmeler öncesinde, Kaliforniya Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulunun (BPH), Sasunyan'ın tahliye taleplerini 2006, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında, o zamanki Vali Jerry Brown ve Vali Gavin Newsom'ın da sırasıyla 2017 ve 2020 yıllarında reddettiklerine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"BPH ve Kaliforniya Valileri, Sasunyan'ın şartlı tahliye taleplerini, Sasunyan'ın genel kamu güvenliği ve Türk vatandaşları, Türk diplomatlar ve Türk-Amerikalıların güvenliğine yönelik bir tehdit teşkil etmeye devam ettiği gerekçesiyle reddetmiştir. Öte yandan Sasunyan, alçakça işlediği suçtan ötürü şimdiye kadar samimi hiçbir pişmanlık göstermemiştir. Bu gerekçelerin geçerliliğini korumakta olduğunun altının çizilmesi mühimdir. Fırsat bulmaları halinde, Sasunyan ve takipçileri, son mahkeme kararından kesin surette cesaret alacaklardır. Tüm dünyadaki diplomatlar da dahil olmak üzere masum insanları hedef almakta tereddüt etmeyeceklerdir."

- Suikast, Ermeni terör örgütlerinin taktiği

Gül, Sasunyan'ın yargılamasında, Başkonsolos Arıkan'a yapılan suikastın kasten öldürme olduğunun tespit edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sasunyan, Türk diplomatları hedef alan Ermeni terör örgütlerinin kullandığı taktiklerin aynısını kullanmıştır. Nitekim terör örgütü (JCAG), terör saldırısının hemen ardından Arıkan'ın öldürülmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. 1973 ve 1991 yılları arasında, JCAG, ASALA ve ARA ile birlikte, aralarında 31 diplomat ve bunların aile fertlerinin bulunduğu 58 kişinin canını almıştır. Diplomatlarımızın dördü, ABD toprakları üzerinde öldürülmüştür.

Bu mahkeme kararı, en büyük Ermeni terör örgütü ASALA'nın, terör saldırılarını 20 Ocak 2021 tarihinde yeniden başlatma niyetinde olduğunu duyurduğu bir zamanda çıkmıştır. Ne yazık ki bu mahkeme kararı, terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin bir aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış bir mesaj verecektir."

- Mahkeme kararı ciddi anlamda hatalı

Sasunyan'ın şartlı tahliyesinin, "kamu güvenliğine karşı yüksek tehlike riski teşkil etmeyeceğini" ifade eden mahkeme kararının ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Gül, mektubunda şunları belirtti:

"Mahkeme kararının aksine, gerek Sasunyan gerekse onu bu terör eylemini işlemeye yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir. Teröristlerin yüceltilmesinin ve suçlarının mazur görülmesinin önlenmesi gerektiği konusunda bundan daha fazla hemfikir olamayacağımızı biliyorum. Basit bir ifadeyle, bunların engellenememesi, dehşet verici bu tür eylemlerin yeniden canlanması riskini taşımaktadır.

ABD yönetiminin, Sasunyan'ın cezasını şartlı veya erken tahliye olmaksızın infaz etmesini sağlamak amacıyla, geçmişte bu konuda bulunduğu müdahaleyi büyük memnuniyetle karşılamıştım. Bu sebeple, bir kez daha, bu hassas konuda uygun göreceğiniz müdahaleniz mühim olup, büyük memnuniyetle karşılanacaktır."