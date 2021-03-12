2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından iki okulun müdürleri ile müdür yardımcıları görevlerinden alındı.
|12 Mart 2021 15:13
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Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı.
Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.
Batman'ın Sason ilçesinde önceki gün Eşref Y. idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı. Servis şoförü Eşref Y, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı.
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